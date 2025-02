Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a un minuto dalla fuga a 40 km dal traguardo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49 Meno di 15 km al secondo sprint di giornata.12.46 Rimane sulil margine dei quattro fuggitivi nei confronti del.12.43 40 km alla conclusione.12.40 43 km/h la velocità media segnalata in questo momento.12.37 1? il vantaggio dellasul.12.35 25 km al secondo sprint intermedio di giornata.12.33 Ricordiamo i nomi dei quattro attaccanti: Kristian Sbaragli, Dorde Djuric e Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).12.30 50 km al.12.27 Sale il vantaggio dellasul: 45? il margine in questo momento.12.22 Abbottonata l’andatura nel: si viaggia tranquilli, non c’è l’intenzione di riprendere i quattro fuggitivi al momento.12.19 60 km alla conclusione.