Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, gruppo in controllo della fuga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 50 km al.12.27 Sale il vantaggiosul: 45? il margine in questo momento.12.22 Abbottonata l’andatura nel: si viaggia tranquilli, non c’è l’intenzione di riprendere i quattro fuggitivi al momento.12.19 60 km alla conclusione.12.17 Sempre mezzo minuto il vantaggio dei quattro uomini di testa sul.12.15 Poco più di 40 km allo sprint intermedio di Qasr Al Hosn.12.11 Andatura tranquilla nel: ciò nonostante i fuggitivi si fanno sempre più vicini.12.08 Mezzo minuto di margine per i quattro fuggitivi nei confronti del.12.06 70 km al.12.04 Con questa sgasata ilha mangiato 1? sui quattro battistrada.12.03 Ora però la UAE Emirates fa la voce grossa: i padroni di casa tentano di spezzare le gambe ai corridori di coda nelnell’intento di spezzarlo.