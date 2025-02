Oasport.it - LIVE Superbike, GP Australia 2025 in DIRETTA: strapotere Bulega, che dominio in gara-1!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-106.36 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!06.34domina completamente-1, nessun errore, superiorità imbarazzante. Razgatlioglu limita i danni prendendosi una buonissima seconda posizione davanti all’ex campione del mondo Alvaro Bautista. Ottimo Petrucci quarto davanti a Redding. Iannone rimonta in sesta posizione davanti a Locatelli. Le Bimota chiudono in ottava e nona posizione con Alex Lowes e Axel Bassani. Sfortunato Montella fuori all’inizio della.06.33 Ecco l’ordine di arrivo di-1:1 11Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’31.740 1’29.345 3222 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 4.811 +4.811 1’30.388 1’30.053 3273 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 5.108 +0.297 1’30.