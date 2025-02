Oasport.it - LIVE Superbike, GP Australia 2025 in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.57 Ricordiamo una delle novità più grandi del: introdotta una limitazione del flusso di carburante per limitare le prestazioni dei motori. Da quest’anno, il limite di flusso di carburante iniziale per tutti i costruttori è definito a 47 Kg/H. È stata definita una tolleranza di 2 grammi al giro oltre il limite di 47 Kg/H. Per il 2026, il limite verrà deciso a fine lugliodopo l’analisi della primadi stagione, secondo la tabella di marcia condivisa con i costruttori.5.54 Grandi aspettative per gli azzurri, Bulega è il favorito numero uno, ma Iannone e Petrucci si giocheranno il podio con Razgatlioglu.5.51 Ricordiamo che per infortunio è fuori anche Rea, che non dovrebbero recuperare nemmeno per Portimao.5.48 Iker Lecuona (Honda HRC) a 11 minuti dalla fine della Superpole cade in curva 9: bandiera rossa e sfortunato viaggio al centro medico per accertamenti.