Oasport.it - LIVE Superbike, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bulega si prende la Superpole!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.37 Buongiorno e benvenuti alladi Gara-1 didel GP.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPvuole iniziare con una vittoria. La prima gara dellaormai è questione di ore e Nicolòsi avvicina alla tappa con il piglio del dominatore. Le due sessioni della vigilia sono andate in linea con le aspettative, la Ducati dell’italiano sembra avere una marcia in più. Sui straordinari curvoni di Phillip Island sta facendo attualmente la differenza: preciso e determinato come un campione. Qui vincitore già al debutto, con l’esperienza sembra poter dominare il GP. Toprak Razgatlioglu, campione in carica, sembra essere a circa 2-3 decimi a giro dall’azzurro ducatista, ma non è da escludere una sua vittoria, visto le grandi qualità sempre mostrate dal fenomeno turco.