Oasport.it - LIVE SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte, Finale Coppa Italia pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Questa è la terza volta che la SISsi affrontano indi.16.05 Buon pomeriggio e benvenuti alladelladidi.Buongiorno e benvenuti allatestuale di SISUnipoltutta da vivere. SISsarà per la terza volta l’atto conclusivo della. Le ultime campionesse della SIS ci arrivano, grazie alle parate di Sesena e da una fenomenale difesa che ha concesso appena otto chance in superiorità numerica, battendo 8-7 una buonissimaTrieste nella semi.Più semplice invece il successo deche si impone con forza 10-8 sulla coriacea Rapallo