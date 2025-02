Oasport.it - LIVE SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 7-5, Finale Coppa Italia pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: Bettini segna con il pallonetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.30 Fase concitata del match.2.37 Goool, Ranalli ne approfitta sul primo palo, SIS7-5.3.05 Sesena risponde al tiro di Leone.4.21 Gooooooool, Gagliardi, rete di forza, SIS6-5.5.25 Sesena blocca con un grande intervento Viacava.6.20 Condorelli compie una risposta clamorosa sulla girata di Cocchiere.7.55 Inizia il terzo quarto!Finisce il secondo quarto, SIS6-4.1.19 Goool, Chiappini ancora una volta mette in rete, SIS6-4.1.35 Intervento di Condorelli su G.Aprea.3.43 Goooooool, gol fenomenale di Andrews che si libera di due giocatrici prima di scaricare in porta, SIS5-4.4.34 Gooool, Picozzi, fallo in attacco che spalanca la via della rete in controfuga alla, SIS5-3.