Oasport.it - LIVE SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 5-4, Finale Coppa Italia pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: Bettini segna con il pallonetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.43 Goooooool, gol fenomenale di Andrews che si libera di due giocatrici prima di scaricare in porta, SIS5-4.4.34 Gooool, Picozzi, fallo in attacco che spalanca la via della rete in controfuga alla, SIS5-3.6.20 Goool, Ranalli ancora su rigore riporta avanti le giallorosse, SIS4-3.6.46 Gooool, Halligan firma la rete che vale il pareggio, SIS3-3.7.30 Gooool,assolutamente spettacolare di, SIS3-2.7.55 Inizia il secondo quarto, palla a.Finisce il primo quarto, SIS3-1.1.01 Goool, Gual approfitta della superiorità numerica. SIS3-1.2.20 Sesena anticipa Viacava.