Oasport.it - LIVE SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 1-0, Finale Coppa Italia pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: Chiappini sblocca il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.59 Conclusione alta di Leone.4.50 Goooool,trova il buco giusto sul primo palo, SIS1-0.5.00 Traversa di Halligan.6.05 Girata di Cocchiere, bloccata da Condorelli.7.31 Conclusione alta di.7.55? Inizia il primo quarto!16.31 Tania Di Mario sostituisce Tabani infortunata ieri.16.30 Tutto pronto per l’inizio del primo quarto.16.25 Invece per la SISsarebbe il quarto successo in.16.20 La vittoria pervarrebbe il sesto titolo in.16.15 I precedenti sono andati per due volte alle siciliane (2018 e 2021) con punteggi di 12-6 e 6-5.16.10 Questa è la terza volta che la SISsi affrontano indi.16.05 Buon pomeriggio e benvenuti alladelladidi