Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: Robinson, Gut e Brignone in un fazzoletto. Sorpresa Richardson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA MASCHILE DI CRANS MONTANA ALLE 10.0011.39 Dopo le prime 22 è al comandocon 0.06 su Gut-Behrami, 0.07 su, 0.12 su, 0.39 su Hector.11.38 La norvegese Mina Fuerst Holtmann è 17ma a 1.30.11.37 Oggipotrebbe aver accusato la fatica: nell’ultimo intermedio ha fatto segnare solo il decimo tempo.11.36 Pazzesca, ma ce lo aspettavamo.è terza a soli 7 centesimi da. La giovane canadese è una predestinata e oggi ha trovato il tracciato ideale per le sue caratteristiche.11.35 0.11 di vantaggio per la canadese al primo rilevamento e 0.12 al secondo.Ve lo avevamo detto.11.34 Lie oggi resta in gara ed è 18ma a 2.13. Parte ora la temibile canadese Britt