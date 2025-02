Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: rimonta indemoniata di Sofia Goggia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.36 Niente da fare per Ljutic, precipita in classifica. La croata è settima a 1.10.14.34 In pista la croata Zrinka Ljutic (-0.61).14.34 ANCHE STJERNESUND DIETRO! La norvegese è quinta a 8 decimi!14.33 La visibilità è tornata piatta, cielo nuvoloso.14.32 Moltzan ne combina di tutti i colori ed è quarta a 77 centesimi. Prosegue la grandedi. Ci voleva proprio, le darà tanta fiducia in vista di Kvitfjell, dove si giocherà una fetta di Coppa del Mondo di discesa. Ne mancano 10. Ora la norvegese Thea Louise Stjernesund (-0.50), ieri terza.14.30 Importante peressersi messa alle spalle anche Colturi, può puntare alla top7. L’albanese è seconda a 48 centesimi dalla bergamasca. Adesso allacciate le cinture: c’è l’americana Paula Moltzan (-0.