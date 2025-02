Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: possibile grande rimonta per Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 L’americana Nina O’Brien finisce in mezzo ad una porta ed è fuori.14.20 FINALMENTE! Ha attaccato come sa, questa è la Sofiache conosciamo! Vola al comando con ben 94 centesimi su Holtmann. Può recuperare tante posizioni.14.19 Cambio in vetta. Holtmann rifila 27 centesimi a Duerr. Adesso Sofia(-0.11). Vorremmo solo rivederla baldanzosa come la conosciamo.14.17 Holdener terza a 48 centesimi. Duerr ha già recuperato 4 posizioni. E’ il turno della norvegese Mina Fuerst Holtmann (-0.48).14.16 Le slovene non riescono a fare il salto di qualità. Dvornik è quinta a un secondo secco. E’ il momento della veterana svizzera Wendy Holdener (-0.31).14.15 Il sole va e viene, ci vuole anche fortuna. Questo è lo sci.14.14 Gasienica-Daniel è quarta a 85 centesimi.