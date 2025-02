Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche, può succedere di tutto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Alphand perde mezzo secondo nella parte finale, ma è prima con 56 centesimi su Liensberger. Tocca alla norvegese Kajsa Vickhoff Lier (-0.02).14.01 2’12?84 il tempo complessivo di Liensberger. Tracciato molto simile alla prima, come previsto. Servirà il coraggio di spingere dall’inizio alla fine. Adesso la svedese Estelle Alphand (-0.13).14.00ta la. In pista l’austriaca Katharina Liensberger.13.58 Ricordiamo che Mikaela Shiffrin, 33ma, non si è qualificata. Per lei un distacco di 2.50 da Robinson.13.57 Cielo sempre nuvoloso, ma è spuntato qualche raggio di sole. Visibilità sicuramente migliorata rispetto alla prima.13.56 La prima a partire sarà l’austriaca Katharina Liensberger, 30ma a 2.28.13.53 Sarà una volatona senza tregua per Federica Brignone.