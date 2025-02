Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: gara folle! Robinson, Gut e Brignone in 12 centesimi!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA MASCHILE DI CRANS MONTANA ALLE 10.0011.11 Pazzesca rimonta di, che si porta in testa con 6su Gut e 12 su. Classifica cortissima.11.11 La maori è dietro di ben 4 decimi al terzo intermedio.11.09 Assurda Moltzan: con quello che ha combinato, è sesta a soli 64. Ora la neozelandese.11.09 Grave errore per Moltzan. Rischia di saltare una porta. Poi sbaglia di nuovo, ma ciò nonostante è dietro di appena 67.11.09 L’americana è avanti 0.08 al primo intermedio e dietro di 0.04 al secondo.11.08 Va bene così.seconda a soli 6da Gut-Behrami. Ce la giochiamo nella seconda manche. Era scontata una reazione da parte della fuoriclasse elvetica.