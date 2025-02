Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: Brignone quarta, Shiffrin non qualificata. Alle 14.00 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMALADELLA DISCESA MASCHILE DI CRANS MONTANA10.0012.28 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento14.00 per la. Un saluto sportivo.12.27 Avremo solo tre italiane: Bassino 13ma a 0.96, Goggia 17ma a 1.19.33ma a 2.50 e non.12.26 La classifica finale dopo la prima:1) Alice Robinson (Nuova Zelanda) 1’03?232) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.063) Britt Richardson (Canada) +0.074) Federica(Italia) +0.125) Sara Hector (Svezia) +0.396) Julia Scheib (Austria) +0.557) Camille Rast (Svizzera) +0.568) Valerie Grenier (Canada) +0.579) Zrinka Ljutic (Croazia) +0.5810) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +0.6912.25 Collomb aveva 8 decimi di ritardo al secondo intermedio.