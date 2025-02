Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: Brignone quarta, ma classifica mai così corta. Shiffrin a rischio eliminazione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHELADELLA DISCESA MASCHILE DI CRANS MONTANA ALLE 10.0012.02 Niente da fare per Ilaria Ghisalberti, 32ma a 2.60. Peccato.12.01 Asja Zenere è 29ma a 2.49.adesso è 30ma a 2.50, ultima delle qualificate. Resisterà?11.58 L’americana Elisabeth Bocock è 24ma a 1.95. Occhio cheè 29ma ora a 2.50.11.57 Elisa Platino 30ma a 3.05. Brutta stagione per lei.11,55 Tra poco le altre azzurre. Speriamo in qualche segnale dalle giovani.11.54 Ladopo le prime 30:1) Alice Robinson (Nuova Zelanda) 1’03?232) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.063) Britt Richardson (Canada) +0.074) Federica(Italia) +0.125) Sara Hector (Svezia) +0.396) Julia Scheib (Austria) +0.557) Camille Rast (Svizzera) +0.