LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: Brignone ci riprova, altra gara importante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deldiBuongiorno e benvenuti allatestuale del secondofemminile in programma a(Torino), valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-. Saranno undici le azzurre al via: Marta Bassino, Roberta Melesi, Federica, Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Alessia Guerinoni, Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea.Federica, forte della vittoria di ieri, si trova al comando della classifica generale con 899 punti, davanti all’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 729, a -170 dall’azzurra, ed alla croata Zrinka Ljutic, terza a quota 651, a -248.Nella graduatoria di specialità, invece, comanda la neozelandese Alice Robinson, prima a quota 380, la quale precede la svedese Sara Hector, seconda con 341, a -39, mentre Federicaoccupa la terza posizione a quota 300, a -80 dalla vetta.