Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: podio tutto svizzero, Schieder si supera, ma non basta. Paris non brilla

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE ALLE 11.00 E ALLE 14.0011:59 Si chiude qui la nostratestuale dellalibera di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.11:58 Dominiodinanzi al pubblico di casa. Benesu una pista all’apparenza ostica per le sue caratteristiche.non, ma ottiene comunque la top ten centrando l’ottavo posto.11:55 LA TOP TEN FINALE ED I PIAZZAMENTI DEGLI ITALIANI1-Franjo von Allmen (SUI) 1:56.072-Marco Odermatt (SUI) +0.133-Alexis Monney (SUI) 0.424-Vincent Kriechmayr (AUT) +0.815-Florian(ITA) +0.826-James Crawford (CAN) +0.847-Stefan Eichberger (AUT) +1.