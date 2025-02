Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: Paris ci prova per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dellalibera di, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci2024/. Azzurri all’assalto della pista elvetica dopo gli ottimi responsi delle prove, ma i padroni di casa vorranno di sicuro fare nuovamente la voce grossa.Italia che si affida ad un agguerrito Dominik. Il meranese ha siglato il miglior tempo nella secondacronometrata lanciando un chiaro messaggio ai suoi avversari. Ci proverà anche Mattia Casse, in top ten nella ricognizione del venerdì e sempre vicino ai migliori. Ai nastri di partenza anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Benjamin Alliod e Nicolò Molteni.Tra i big occhi puntati sui padroni di casa Franjo von Allmen, Alexis Monney e Marco Odermatt.