Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: ennesima tripletta svizzera. Due azzurri in top ten

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE ALLE 11.00 E ALLE 14.0011:18 24 partecipanti alla chiusura della gara. Discese che ora si susseguiranno a ritmi più serrati.11:17 LA TOP TEN DOPO 30 DISCESE1-Franjo von Allmen (SUI) 1:56.072-Marco Odermatt (SUI) +0.133-Alexis Monney (SUI) 0.424-Vincent Kriechmayr (AUT) +0.815-Florian Schieder (ITA) +0.826-James Crawford (CAN) +0.847-Stefan Eichberger (AUT) +1.018-Dominik Paris (ITA) +1.099-Miha Hrobat (SLO) +1.2410-Elian Letho (FIN) +1.3414-Mattia Casse (ITA) +1.7022-Christof Innerhofer (ITA) +2.7811:15 26° posto a quasi tre secondi e mezzo da von Allmen per il veterano trans. TV break, si riprenderà con il canadese Jeffrey Read.11:12 Anche Baumann non impensierisce la top 20 chiudendo a 2 secondi e 66 centesimi dalla leadership.