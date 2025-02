Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: ennesima tripletta svizzera. Bene Schieder 5°, Paris non brilla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE ALLE 11.00 E ALLE 14.0010:35 NUOVO LEADER! Il campione del mondo detta legge in casa! 1:56.07 e 13 centesimi rifilati ad Odermatt. Pubblico in delirio per una probabilissima.10:34 Pazzesco von Allmen, in vantaggio di 28 centesimi al primo intermedio.10:33 Perde tantissimo il canadese nella parte finale, scivolando in quinta posizione a 71 centesimi dall’elvetico. Occhi puntati ora su von Allmen.10:32 Attenzione. Un fulmine Crawford, che si porta a soli 9 centesimi da Odermatt al quarto intermedio.10:30 Sesto posto ad un secondo ed 11 centesimi per Hrobat. Gara che continua con il canadese James Crawford e lo svizzero Franjo von Allmen, l’ultimo che può impensierire Odermatt.