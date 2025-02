Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2025 in DIRETTA: dalle 10.00 la gara sulle nevi elvetiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE ALLE 11.00 E ALLE 14.0009:47 Nella classifica di specialità Odermatt difende 93 punti di margine sul connazionale von Allmen, staccatissimo in terza posizione lo sloveno Hrobat.09:43 Sulla pista di casa dopo aver dominato i Mondiali lo squadrone svizzero cala gli assi Franjo van Allmen, Marco Odermatt ed Alexis Monney. Il pubblico non aspetta altro che ammirare i propri beniamini.09:39 Dopo l’ottimo riscontro dell’ultima prova cronometrata Dominik Paris è tra i favoriti di giornata. Riuscirà ad impensierire la corazzata elvetica?09:35 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dellalibera di. Tra poco più i 30 minuti via alladegli uomini jet.