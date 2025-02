Oasport.it - LIVE Italia-Francia 5-58, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: i francesi dominano in lungo e in largo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.45 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi.22.43 Laquest’oggi ottiene 5 punti e ritorna in seconda posizione alle spalle dell’Inghilterra. I transalpini ora hanno 10 punti totali contro i 13 degli inglesi. Dopo 3 giornate l’è quinta con 5 punti, gli stessi dell’Irlanda (quarta).22.41 Nonostante il risultato finale tra le fila dell’ci sono stati segnali positivi da cogliere. In primis l’atteggiamento mostrato in campo, con la voglia di lottare su ogni pallone. Inoltre va segnalata l’evoluzione della meta che nel corso della partita è riuscita a fronteggiare quella francese.