Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-58, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: dilagano i francesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Non si intendono Casiraghi e Pelliccioli. Palla persa per l’che era entrata nei 2272? Non c’è la trasformazione di Cotarmanac’h.71?che spinge per vie centrali e poi all’improvviso apre verso la sinistra. Il pallone arriva a Daunivucu che accelera e trova la prima meta della sua partita.0-58.71? Buona touche per iche entrano nuovamente nei 22ni.70? Celi tiene vivo il pallone ed evita il 50:22 della. La palla arriva poi a Fasti che calcia in rimessa laterale.69? Grande difesa francese con il pallone che rimane sollevato da terra.68? Gli azzurri sono ad un passo dalla meta, resiste la difesa francese.68? Maul per l’che non riesce ad entrare in zona di meta.67? Rimessa lateralena all’altezza dei 5 metri.