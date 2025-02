Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-34, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: i francesi fanno il vuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Buon avanzamento degli azzurri che sfruttano prima il piede e poi con un placcaggio portano fuori il portatore di palla.53? Ottima touche da cui nasce una maul. L’guadagna campo ed entra nella zona di meta, ma Tolofua si oppone ed evita che gli avversari possano schiacciare il pallone a terra.52? L’calcia in touche nei 22 avversari. Nuova occasione per gli azzurri52? Placcaggio duro ma regolare ai danni di Fasti che rimane a terra.52? Mischia in avanzamento per l’che si riavvicina alla linea dei 22 francese.50? Keletaona trasforma la meta.0-34.49? Meta. Iavanzano con una maul, palla che esce all’improvviso verso Akrab che trova la seconda meta dell’incontro.0-32.48? Palla rubata per lache calcia ed entra negli ultimi dieci metri di campo.