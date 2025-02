Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-3, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: sale la pressione dei francesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Ottima azione di Akrab che scappa alla difesa azzurra. Il numero 2 francese trova l’ottima assistenza di Mezou, che serve Traversier, il quale sigla la prima meta dell’incontro.0-8.14? Ancora un fallo da parte dell’, è già il quarto in poco meno di un quarto d’ora di gioco.13? Rimessa troppo lunga da parte dell’. Il pallone è facile preda della difesa francese che ora può risalire.13? Buon calcio di Fasti. L’riparte con una touche nei 22 avversari.12? Placcaggio alto di un giocatore francese. Punizione per l’.11? C’è la trasformazione di Keletaona.0-3.10? Questa volta iscelgono di andare per i pali.10? Laprova a forzare grazie ad un vantaggio. Icommettono un ‘in avanti’.