Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-27, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: meta francese in apertura di 2° tempo

43? Non riesce la trasformazione di Keletaona con la palla che termina alla destra dei pali.42? Parte immediatamente Ibsaiene che va asenza problemi.0-27.42? Nell'è cambiato il pilone destro: fuori Vallesi, dentro Bolognini42? In avanti di Opoku. Si ripartirà con una mischianei 22ni.41? Si parte! Nell'è rientrato Opoku.21.45 In 4 occasioni l'ha avuto una touche nei 22 metri avversari. In tre occasioni però i francesi sono riusciti a rubare il pallone sventando immediatamente il pericolo21.41 Nel primolaha guadagnato 345 metri contro i 117 dell'. Emblematico il numero degli offload: 10-0 per i francesi.21.38 L'è cresciuta nel corso del primo. Emblematica è la gestione della mischia con introduzione azzurra: nella prima occasione gli azzurri sono stati dominati dai francesi, nell'ultima invece hanno tenuto bene la linea facendo uscire velocemente il pallone.