Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-27, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: gli azzurri sfiorano la meta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47? L’guadagna un po’ di campo con la maul.46? Punizione calciata nei 22 avversari. Touche per l’.45? Placcaggio alto dei francesi.che prova a rientrare nei 22 avversari.45? Ducros tocca la linea con il piede un attimo prima di schiacciare il pallone. Nienteper l’!45? Non c’è ‘in avanti’, si guarderà ora il piede che nella corsa è molto vicino alla rimessa laterale. TMO lunghissimo.45? Ducros non sembra toccare con le mani ma con il piede.45? L’arbitro va al TMO per rivedere l’azione. L’arbitro vuole controllare sia il placcaggio in ritardo che il controllo del pallone da parte di Ducros: potrebbe esserci sia un pestaggio della linea laterale che un potenziale ‘in avanti’.45?!! Calcio di Celi che subisce anche un placcaggio in ritardo.