Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-22, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: terza meta per i francesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Keleatona non sbaglia la trasformazione sotto i pali.0-22.31? Laorganizza una maul in uscita dalla touche avanzando ed entrando nei 10 meti avversari. Akrab accompagna bene l’azione, riceve palla, accelera e trova ladell’incontro.0-2031? Lasceglie di andare in rimessa laterale e persistere nella ricerca della.30? Fuorigioco dell’che produce un vantaggio francese che non riesce a concretizzare.28? Lastrappa il pallone e si procura una punizione. Il calcio però rimane in campo grazie all’ottimo lavoro di Pietro Celi.28? Touche lavorata dall’con Miranda che recupera il pallone.27? Ancora un grande calcio di Daunivucu che dalla linea dei 10 metri calcia intorno alla linea di metà campo.