Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-22, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: i francesi dominano nel primo tempo

21.38 L'è cresciuta nel corso del. Emblematica è la gestione della mischia con introduzione azzurra: nella prima occasione gli azzurri sono stati dominati dai, nell'ultima invece hanno tenuto bene la linea facendo uscire velocemente il pallone.21.35 Dominio francese nel. I transalpini hanno aperto la contesa al 10? con una punizione di Keletaona. Laha poi trovato tre mete: la prima al 14? con Traversier, la seconda al 18? con Rates e la terza al 30? con Akrab. Keletaona è riuscito a trasformare la prima e la terza, sbagliando il secondo tentativo da posizione defilata.21.32 Termina il!! La palla esce in rimessa laterale, finisce qui la prima frazione con laavanti per 22-0.43? Lagioca la punizione in rimessa laterale.