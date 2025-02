Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-10, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: meta trasformata per i francesi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Traversier finta il passaggio e supera il proprio marcatore. Daunivucu arriva in assistenza corre per una ventina di metri e poi apre per Rates che sigla lada posizione defilata.0-15.18? Film già visto. Come pochi minuti fa l’sbaglia la touche nei 22con un lancio troppo lungo.17? Non rotola via il placcatore francese. L’calcia nei 22 avversari e torna a farsi vedere.16? Gli azzurri hanno fatto vedere buone cose in questi primi minuti, ma sono sempre state vanificate da delle sbavature successive.16? Facile trasformazione di Keletaona.0-10.15? Ottima azione di Akrab che scappa alla difesa azzurra. Il numero 2 francese trova l’ottima assistenza di Mezou, che serve Traversier, il quale sigla la primadell’incontro.