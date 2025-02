Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-0, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: ottima partenza degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4?maul dell’che libera il pallone e sprigiona la velocità di Faissal che entra nei 22 avversari3? Buon calcio. Touche nella metà campo avversaria per l’.3? Grande difesa di Casartelli che ruba il pallone sulla linea dei 22na.2? Bel calcio di Celi. La palla però scavalca Ibo, rimbalza tre volte e termina lunga oltre l’area di meta. Si ripartirà con una mischia guidata dai francesi.1? Si parte!! Il primo pallone dell’incontro viene giocato dall’.20.44 Concluso l’innono.20.42 Terminata la “Marsigliese”. Ora è il momento dell’Inno di Mameli.20.41 Risuona l’inno francese.20.40 Entrano in campo le due formazioni.20.39 Questi i giocatori a disposizione del CT francese: 15 Mathis Ibo, 14 Tom Leveque, 13 Or Cowie, 12 Simeli Daunivucu, 11 Melvyn Rates, 10 Luka Keletaona, 9 Baptiste Tilloles, 8 Raphaël Darquier, 7 Sialevailea Tolofua, 6 Noa Traversier, 5 Corentin Mézou, 4 Charles Kante Samba, 3 Mohamed Megherbi, 2 Lyam Akrab, 1 Samuel Jean-ChristopheIn panchina: 16 Quentin Algay, 17 Edouard-Junior Jabea Njocke, 18 Brent Liufau, 19 Jacques Nguimbous, 20 Elyjah Ibsaiene, 21 Martin Blum, 22 Jean Cotarmanac’h, 23 Lucas Vignères20.