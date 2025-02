Inter-news.it - LIVE Inter-Genoa 0-0: inizia il secondo tempo e c’è Taremi

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoblù allenati da Patrick Vieira. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San Siro” di Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA54? Arriva il cartellino giallo per Miretti, che entra malissimo su Bastoni.53? Chiusura provvidenziale di Acerbi su Pinamonti lanciato a rete. Bravo l’ex Lazio.48? Subito destro di Dumfries, che però finisce in curva. Ma l’approccia bene come ad inizio primo.21.53?ILDI!21.52 Cambio nei nerazzurri: esce Correa ed entra.21.51 Le due squadre entrano nuovamente in campo, tra poco riparte