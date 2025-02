Inter-news.it - LIVE Inter-Genoa 0-0: finisce un brutto primo tempo!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoblù allenati da Patrick Vieira. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San Siro” di Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA45’+1?IL!45? SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO!43? Si riscalda Taremi, anche se Correa vorrebbe testare la sua muscolatura in campo.41? Correa a terra e staff medico dell’in campo.39? Ilsta facendo un ottimoa Milano, con un’un po’ contratta.35? Break di Correa, che ha recuperato il pallone sulla trequarti, poi si porta a casa il corner. Buona iniziativa.28? L’deve alzare il ritmo, perché così diventa complicato andare ad impensierire Leali.