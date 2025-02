Inter-news.it - LIVE Inter-Genoa 0-0: comincia la partita a San Siro!

Leggi su Inter-news.it

è lavalida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoblù allenati da Patrick Vieira. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San” di Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA1? Subito partenza forte dell’, che approccia bene i primi minuti di. Tanti palloni toccati già per Correa.20.48: ORA SI PARTE!20.45 Qualche problema di audio del signor Piccinini con la sala VAR. Gli operatori stanno cercando di risolvere la situazione. Tra poco si parte.20.28 Manca poco al fischio d’inizio di. Simone Inzaghi non pensa alle altre partite e manda in campo tutti e tre i diffidati.