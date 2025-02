Inter-news.it - LIVE Inter-Genoa 0-0: buon ritmo ma ancora zero palle-gol

è la partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoblù allenati da Patrick Vieira. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San Siro” di Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA22? Conclusione molto alta di Masini, che aveva vinto il contrasto contro Correa. Ma nessun problema per Josep Martinez.19? Palla persa sulla trequarti da Mkhitaryan, che fa partire Zanoli in contropiede.bravo Bastoni a chiudere sul traversone basso dell’ex Napoli.16? Ora l’fa un po’ più fatica a costruire negli ultimi 30 metri, ilsi difende con organizzazione.11? Fuga a destra delcon Zanoli, che trova Miretti in una pericolosa posizione in area di rigore.