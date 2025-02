Oasport.it - LIVE Conegliano-Cuneo A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: turn-over per le campionesse d’Italia?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenute e benvenuti allatestuale di, match che vale la 24esima giornata del campionato di A1 di. Venete per confermarsi irraggiungibili, piemontesi per dare seguito ad un ottimo inizio di. Semaforo verde alle 18.00!Ad onore del vero, anchesi sta rendendo protagonista di un ottimo inizio di anno solare, ildelle piemontesi prosegue con grande continuità di risultati: 5 vittorie in 8 partite nell’anno nuovo con conseguente classifica più dolce per le cuneesi, forti della vittoria nell’ultimoo contro Talmasson (3-1) e decime in campionato.Apre la 24° round di A1 la sfida tra le venete e le piemontesi: un testa-coda che la formazione di Santarelli non dovrà prendere alla leggera per sporcare una stagione sinora immacolata sotto ogni punto di vista che la vede dominare in vetta con ben 14 lunghezze di vantaggio su Scandicci che insegue, tallonata a un solo punto da Egonu e compagne.