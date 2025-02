Oasport.it - LIVE Conegliano-Cuneo A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: scatta il match del Palaverde

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Diagonale stretta di Bjelica nei 3 metri.0-1 Parallela a segno Bakodimou.PRIMO SET18.00 Lo starting six di: Lukasik, Wolosz, Lubian, Fahr, Adigwe, Lanier, De Gennaro (L).18.00 Ecco il sestetto iniziale di: Signorile, Bjelica, Bakodimou, Kapralova, Polder, Cecconello, Panetoni (L).17.57 Ultimato il riscaldamento delle due formazioni, pronte a fare il loro ingresso sul taraflex di gioco.17.55 Barbato ai microfoni: “Affrontiamo tutte le partite alla stessa maniera. Lavoreremo molto sull’aspetto fisico, tanta sola pesi per preparare al meglio i play-off. Faremo qualche piccolo cambio”.17.53 Le parole di coach Pintus: ”Dobbiamo andare dritti per la nostra strada, i meriti arriveranno a fine stagione, non ora. Davanti a noi 3 gare importantissime”.