Oasport.it - LIVE Conegliano-Cuneo A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 14-12 tante turnazioni per le venete, cuneesi in partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-15 Pipe di Bakodimou addosso ad Adigwe.18-14 Muro Lubian sulla manata di Bakodimou.TIME OUT17-14 Out la diagonale di Kapralova dopo un lungo rally.16-14 Muro Lubian-Lukasik sull’attacco da posto 2 di Bjelica.15-14 Incomprensione Adigwe-De Gennaro sul tocco di Wolosz.15-13 Mani out Lukasik.14-13 Out Fahr dai 9 metri.14-12 Toccato l’attacco di Lukasik.13-12 Servizio che sfugge a Lanier.13-11 Primo tempo Fahr dopo super difesa disu pulizia a rete di Adigwe.12-11 Pallonetto dolce di Lanier da zona 2.11-11 Attacco vincente Bjelica.11-10 Fucilata con rincorsa di Adigwe.10-10 Attacca male dai 4 metri Adigwe: soluzione bassa e storta.10-9 Si ferma sul nastro il servizio di Lubian.10-8 Out la pipe di Kapralova che gioca verso la riga esterna.