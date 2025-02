Oasport.it - LIVE Conegliano-Cuneo 3-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: venete a quota 71 punti, prova gagliarda delle cuneesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer questa sera è tutto. Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo! Buon proseguimento di serata sui nostri canali!19.35tornerà in campo nel turno infrasettimanale, martedì 25 febbraio alle 20.30 contro Firenze. Per le ragazze di Pintus, invece, appuntamento casalingo contro Bergamo: mercoledì 26 alle 20.30.19.30 Lanier (MVP della partita): “Devo lavorare ancora di più in allenamento.batteva molto bene e ci ha messo in difficoltà nei primi due set, poi ci siamo sciolte nel terzo, divertendoci di più.”19.27fa 24 su 24 e si conferma schiacciasassi del campionato. Tante rotazioni e tanti cambi per la capolista che strappa 3pur non esprimendo la migliore pallavolo della sua stagione.