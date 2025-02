Oasport.it - LIVE Conegliano-Cuneo 2-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: raddoppio delle venete ma le piemontesi non mollano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Pulizia a rete di Lamier su ricezione abbondante di.24-15 Lungolinea in parallela perfetto di Lubian.23-15 IN la profonda sbracciata di Lamier.22-15 Errore in attacco di.21-15 Pallonetto di Lanier che scende a terra.20-15 Out il muro disull’attacco di Lukasik.19-15 Primo tempo Cecconello su De Gennaro.19-14 Diagonale pulita nei 3 metri di Lubian.18-14 Fast controllata di Polder.Nettamente IN l’attacco di Adigwe. 18-13.17-14 Out la diagonale di Adigwe. Check in corso.17-13 Gran bella diagonale di Adigwe da posto 2.16-13 Sulle mani del muro Bakodimou.16-12 Pulita la sbracciata di Lanier da posto 4.15-12 Invasionecon Adigwe.TIME OUT15-11 Ace Wolosz.14-11 Botta forte in diagonale di Lanier, da posto 4.