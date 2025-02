Spazionapoli.it - LIVE – Como-Napoli, la conferenza stampa di Conte: segui la diretta

su Spaziole parole di Antonioalla vigilia di, valida per la 26a giornata di Serie A: tutti i temi trattati dall’allenatoreAntonioha presentato la trasferta contro il, valida per il 26° turno di campionato. Ilarriva alla sfida con 2 punti di vantaggio sull’Inter, in attesa di scoprire il risultato del match di questa sera dei nerazzurri, contro il Genoa. I partenopei, infatti, potrebbero affrontare la squadra di Fabregas ancora in testa alla classifica a +2, in caso di clamorosa sconfitta di Lautaro e compagni, a +1 in caso di pareggio o da secondi a -1 proprio dagli uomini di Inzaghi.Tra le difficoltà di formazione dovute agli infortuni e la pressione di voler tornare a vincere, dopo 3 pareggi consecutivi, la sfida contro ilsi preannuncia complessa.