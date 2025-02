Anteprima24.it - LIVE/ Casertana-Avellino, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minutoAl “Pinto” di Caserta va in scena la 28esima giornata del Girone C di Serie C tra i padroni di casa dellae l’.Ledi(3-4-1-2): Zanellati; Kontek, Bacchetti, Gatti; Collodel, Damian, Deli; Carretta; Vano, Bunino. A disp.: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Heinz, Frison, Egharevba, Proia, Bianchi, Paglino, Falasca, Capasso, Bakayoko. All.: M. Pavanel.(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. A disp.: Marson, Guarnieri, Todisco, Cionek, Manzi, Rocca, Palumbo, Armellino, D’Ausilio, Russo, Zuberek. All.: R. Biancolino.Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli. Assistenti: Federico Fratello di Latina e Matteo Nigri di Trieste.