Inter-news.it - LIVE Bologna-Inter Primavera 0-0: poche occasioni, tanto equilibrio

Inizia ildella ventisettesima giornata di campionato che vedrà impegnata l’contro ilin trasferta. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP37? Lavelli perde l’occasione di tirare in uno contro uno, serve Topalovic che di sinistro manda altissimo nello stretto.35? Mancano dieci minuti alla fine del primo tempo, ancoraemozioni in.32? Cocchi sbaglia ancora stranamente con il suo sinistro: calcia l’angolo che va direttamente sul fondo. Occasione potenziale sprecata.27? De Pieri mette una palla al centro perfetta, nessuno arriva sul dischetto per concludere verso la porta!22? Errore incredibile di Topalovic da ultimo uomo, che prova il dribbling perdendo palla e lasciando una prateria ad Addessi.