LIVE Biathlon Staffetta maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | resa dei conti Francia-Norvegia Italia serve la gara perfetta per sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella(4×7.5km) deidida Lenzerheide (SUI). Si apre il secondo e ultimo weekend della rassegna iridata elvetica, evento clou della stagione 2024-25.Finalmente è arrivato il “giorno del giudizio”! L’eterno duello traassegna oggi il titolo mondiale forse più ambito, quello della. I transalpini hanno vinto tutte le prove a squadre mono sesso disputate nella stagione in corso, ma oggi potrebbero completare la stagionemettendosi l’oro mondiale al collo. Al contrario, perdessero, sarebbe un grande fallimento per il team che ha dimostrato la maggiore forza in questi Campionati.Si preannuncia spettacolo! Ladeve mettere Johannes Bø nelle condizioni di giocarsela alla pari (o leggermente staccato) contro Eric Perrot nell’ultima frazione.