Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Norvegia davanti nella seconda frazione, Italia costretta a rincorrere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOLIGONO 4/8 – Tarjei utilizza due ricariche, Claude non ne apprfitta. Il distacco resta lo stesso e sarà spettacolo nell’ultimo giro!POLIGONO 4/8 – Entra lacon 16? di margine.GIRO 5/12 – Hofer sta andando fortissimo e si è portato a 18? dalla Svezia e dal podio! Con lo zero in piedi torniamo in gara!GIRO 5/12 – Tarjei Boe ha 16?7 di margine su Fabien Claude. In piedi il francese può beneficiare di tempi e percentuali migliori.GIRO 5/12 – Hofer si trova decimo a 22? dal terzo posto occupato da Nelin, Germania che perde da noi ma è comunque in scia alla Svezia.GIRO 5/12 – Niente, purtroppo le tre ricariche utilizzate da Hofer sono letali: Svezia e Germania 25?a noi. Il podio si allontana.POLIGONO 3/8 – Purtroppo Hofer sbaglia gli ultimi due bersagli.