Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: MIRACOLO di Hofer e Italia di nuovo in corsa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 7/12 – Adesso si fa veramente interessante la sfida tra Norvegia e Francia. Laegreid ha 26? di margine su Perrot e poi sarà Johannes Boe contro Fillon Maillet.GIRO 7/12 – Zeni in pista per l’, non deve forzare: il distacco dal podio è di appena 13?. Servono le percentuali!DAI! Ce la faa rimanere nell’orbita della Germania, sono 11? dai tedeschi e 16? dal podio.SECONDO CAMBIO – Cambia un SONTUOSO Tarjei Boe, con la bellezza di 26? di margine per Laegreid su Perrot.GIRO 6/12 – Forza Lukas, anche Riethmueller sta facendo fatica.a +11? dalla Germania.Intanto Tarjei Boe sta facendo il vuoto nell’ultimo giro! Mostruoso! Quasi a 30? ha portato il margine della Norvegia sulla Francia!GIRO 6/12 – Imperativo rosicchiare qualcosa in discesa prima del cambio!GIRO 6/12 – La missione dell’azzurro è consegnare a Zeni il testimone vicino alla Germania.