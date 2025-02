Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: la Norvegia castiga la Francia. Italia, quanto rammarico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella, così come la penultima giornata di gare aidi: un saluto sportivo! A domani per le Mass start.16:33 Ce ne faremo una ragione, domani c’è la Mass start, che per Giacomel potrebbe valere tantissimo!CLASSIFICA FINALE0+4 1:18.180+7 +41?9Germania 0+10 +1’35”Svezia 1+11 +1’54”0+9 +2’12”Rep. Ceca 0+9 +2’24”16:32 Dobbiamo quindi dire le cose come stanno: l’inconveniente di Cappellari ci è costato un pezzo di medaglia. Anche perché le ricariche utilizzate da Svezia e Germania sono state innumerevoli (0+10 e 1+11).16:31 Amici di OA Sport, Cappellari ha chiuso la serie in piedi con lo zero in 36?7, LASCIANDO SUL PIATTO 15?, MINIMO, PER VIA DELL’INCONVENIENTE SOPRAGGIUNTO.