Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Francia e Norvegia già in fuga, Italia senza ricariche ma attardata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO CAMBIO – Emilien Claude dà il cambio al fratello Fabien con 13? di ritardo da Tarjei Boe, appena partito. OK CAPPELLARI che cambia a +40? con il doppio zero. Ha chiuso bene il friulano.GIRO 3/12 – Nawrath bene, Germania terza. L’partiva insieme a Nawrath dopo l’ultimo poligono, chiuderà a +30? se va bene.GIRO 3/12 – Tiene bene Emilien Claude nell’ultimo giro, chiuderà forse a 15? di ritardo da Stroemsheim che sta andando fortissimo!GIRO 3/12 – Scusate, ci correggiamo: Brandt (SWE) ha già volato via Cappellari.GIRO 3/12 –già volata via dalla Germania, la Svezia sta arrivando.GIRO 3/12 – Purtroppo il range time di Cappellari di 36?8 è stato pessimo e l’verrà staccata dalla Germania.sono già in