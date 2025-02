Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: oro Francia, Norvegia argento inaspettato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOLIGONO 8/8 – Stranamente più lenta Preuss di Elvira, che però sbaglia l’ultimo e sbaglia anche la ricarica! Se ne va Elvira!POLIGONO 8/8 – Kirkeeide li prende tutti con l’ausilio di una ricarica e completa una grandissima frazione.per la.GIRO 11/12 – PREUSS HA PRESO ELVIRA; KIRKEEIDE CON 40? DI MARGINE! Sarà Germania vs Svezia per il bronzo!!POLIGONO 8/8 – Per la cronaca, laha chiuso i poligoni con uno zero fulmineo di Julia Simon.GIRO 11/12 – PREUSS a 6? da Elvira, può fare il miracolo! Arrivasse sul podio sarebbe clamoroso. Addirittura guadagna sulla svedese che affonda sulla nevaccia svizzera. Kirkeeide ha messo 35? sulla Svezia!GIRO 11/12 – La lotta per il podio adesso vede Kirkeeide con 27? di margine su Elvira e 30? su Preuss.